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Dünya

BM: Suriye krizinde yapıcı uluslararası diplomasi olmadan anayasa komitesi yol alamaz

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye krizinde "yapıcı uluslararası diplomasi" olmadan anayasa komitesinin yol alamayacağını söyledi.

Betül Yürük   | 09.02.2021
BM: Suriye krizinde yapıcı uluslararası diplomasi olmadan anayasa komitesi yol alamaz

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, BM Güvenlik Konseyini kapalı oturumda bilgilendirdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Anayasa komitesinin Cenevre'deki 5'inci tur görüşmesinin "kaçırılmış bir fırsat" ve "hayal kırıklığı" olduğunu belirten Pedersen, BM Güvenlik Konseyi ile anayasa komitesinin mevcut çalışma şeklini değiştirme ve yeniden toplanması durumunda etkili bir şekilde faaliyette bulunmasının yollarını görüştüklerini söyledi.

Pedersen, "Suriye konusunda yapıcı bir uluslararası diplomasiye ihtiyaç var ve bu olmadan anayasa komitesinde ya da başka herhangi bir yolda gerçekten ilerleme olmayacağına her zamankinden daha fazla ikna olmuş durumdayım." dedi.

"Anayasa komitesinin çalışma şeklinin değişmesi gerek"

Suriye krizinde uluslararası toplumdaki bölünmüşlüğün de aşılması gerektiğine dikkati çeken Pedersen, "Benim üzerinde durduğum iki noktadan biri anayasa komitesinin çalışma şeklinin değişmesi gerektiği, diğeri ise yapıcı uluslararası diplomasi ihtiyacı." ifadelerini kullandı.

Pedersen, yakın zamanda Şam'ı ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.


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