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Dünya

BM, Suriye anayasa komitesinden 'ileriye dönük' planlarını sunmasını istedi

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye anayasa komitesinin 25 Kasım'da yeniden Cenevre'de toplanacağını bildirdi.

Betül Yürük   | 23.11.2019
BM, Suriye anayasa komitesinden 'ileriye dönük' planlarını sunmasını istedi

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, ''Komite eş başkanlarına gelecek toplantı için ileriye dönük bir ajanda sunmaları gerektiğini söyledim ve bunun gerçekten önemli olduğu konusunda benimle hem fikirler.'' dedi.

Pedersen, BM Güvenlik Konseyini Cenevre'de toplanan Suriye anayasa komitesinin çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Beş yıl aradan sonra Suriyeli tarafların ilk kez yüz yüze görüşmesini ''tarihi'' olarak nitelendiren Pedersen, tarafların doğrudan diyalog kurmasının yaklaşık 9 yıldır süren iç savaşa siyasi çözümün ''kapılarını araladığını'' ifade etti.

Anayasa komitesinin 25 Kasım Pazartesi günü tekrar toplanma kararı aldığını belirten Pedersen, ''Komite eş başkanlarına gelecek toplantı için ileriye dönük bir ajanda sunmaları gerektiğini söyledim ve bunun gerçekten önemli olduğu konusunda benimle hem fikirler.'' diye konuştu.

Uluslararası toplantı çağrısı

İdlib'de çatışmaların ve şiddet olaylarının yeniden başlamasından derin endişe duyduğunu da aktaran Pedersen, son haftalarda bu kente yönelik hava saldırılarının arttığına dikkati çekti.

Pedersen, Suriye'deki önemli aktörleri bir araya getirecek uluslararası bir toplantı düzenlenmesi çağrısını yineledi.

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