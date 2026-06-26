BM: Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinde bir günde 1400'den fazla kişi yerinden edildi Birleşmiş Milletler (BM), Sudan’ın Kuzey Darfur eyaletinde kötüleşen güvenlik koşulları nedeniyle bir günde 1400'den fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

BM Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan açıklamada, 23 Haziran'da Umbro bölgesine bağlı 5 köyden 1400'den fazla kişinin, artan güvenlik tehdidi nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı duyuruldu.

Açıklamada, yerinden edilenlerin bir kısmının Umbro bölgesindeki daha güvenli noktalara sığındığı, bazılarının ise komşu ülke Çad'a geçtiği belirtildi.

Bölgedeki güvenlik durumunun "gergin ve istikrarsız" olmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, gelişmelerin yakından takip edildiği ifade edildi.

Bağımsız Acil Durum Avukatları grubuna göre, Umbro'daki köyler, yaklaşık bir aydır Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) saldırılarına maruz kalıyor. Saldırılarda pazar yerlerinin hedef alındığı, köylerin ateşe verildiği ve yaygın yağma olaylarının yaşandığı belirtiliyor.

HDK, Darfur'daki 5 eyaletin 4'ünü ve 5'inci eyaletin büyük bölümünü kontrol ederken, Sudan ordusu Kuzey Darfur'un bazı kesimleri ile başkent Hartum'un da aralarında bulunduğu ülkenin diğer 18 eyaletinin büyük kısmını elinde bulunduruyor.

Yaklaşık 1,8 milyon kilometrekare yüz ölçümüne sahip Sudan topraklarının 5'te 1'ini oluşturan Darfur bölgesi, ülkenin en yoğun çatışma alanlarından biri olmayı sürdürüyor.

Sudan'da Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında devam eden çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi yerinden edildi.