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Dünya

BM, Sudan'daki darbeyi kınadı, sivil yöneticilerin serbest bırakılması çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'daki askeri darbeyi kınayarak, Başbakan Abdullah Hamduk ve diğer sivil yöneticilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Betül Yürük   | 25.10.2021
BM, Sudan'daki darbeyi kınadı, sivil yöneticilerin serbest bırakılması çağrısı yaptı

New York

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Twitter hesabından, "Sudan'da devam eden askeri darbeyi kınıyorum. Başbakan Hamduk ve tüm diğer yetkililer, derhal serbest bırakılmalı." açıklaması yaptı.

Zor kazanılmış siyasi geçişin korunabilmesi için anayasal düzene saygı gösterilmesi çağrısı yapan Guterres, BM'nin Sudan halkını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Sudan'da darbe girişimi

Sudan'da sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi gözaltına alındı.

Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurdu.

Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirildi.

Darbe girişiminin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti halka sokağa inme çağrısı yaptı. Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başladı.

Sudan'daki siyasi kriz

Sudan Meslek Odaları Birliği, Aralık 2018'deki "halk devrimine" sahip çıkılması ve sivil yönetime geçiş talebiyle yaklaşık 2 haftadır birçok kentte "devrimi" ve mevcut sivil hükümeti destekleyenler gösteriler düzenliyordu.

Birlik, daha önce eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarına son veren kitlesel halk protestolarına öncülük etmişti.

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