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Dünya

BM, Sudan'da gıda güvenliği için acil müdahale planını uygulamaya başladı

Birleşmiş Milletler (BM), iç savaş nedeniyle milyonlarca kişinin desteğe ihtiyaç duyduğu Sudan için hazırladığı acil müdahale planını uygulamaya başladı.

Tufan Aktaş  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
BM, Sudan'da gıda güvenliği için acil müdahale planını uygulamaya başladı

İstanbul

Müdahale planına göre, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ülkedeki milyonlarca kişinin gıda ihtiyacının karşılanması için bir yıl boyunca çiftçi ve hayvancılara destek verecek.

Örgüt, 19 milyon kişinin tahıl ihtiyacını karşılamaya çalışacak, mahsulü artırmak ve hayvancılığı ayakta tutmak için her türden tohum dağıtacak ve veterinerlik hizmeti sağlayacak.

Çiftçilere, hayvancılara ve balıkçılara 12 ay boyunca verilecek hizmetler için yaklaşık 123 milyon dolara ihtiyaç duyuluyor.

Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 42'sinin ciddi gıda sorunuyla karşılaştığı Sudan'da, bu rakam iç savaşın başlamasının ardından geçen yıla kıyasla 2 katına çıkmış durumda.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

BM, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4,3 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.

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