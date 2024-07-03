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Dünya

BM: Sudan son 20 yılın en kötü gıda güvensizliğiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'ın son 20 yılın en kötü gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Saadet Firdevs Aparı  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
BM: Sudan son 20 yılın en kötü gıda güvensizliğiyle karşı karşıya

Ankara

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) sözcüsü Vanessa Huguenin, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Sudan'ın güneydoğusundaki Sinnar eyaletinde bulunan Sinca bölgesindeki çatışmalar ve Ebu Hacer ve Dali bölgelerindeki güvensizlik nedeniyle 60 binden fazla insan kaçtı." dedi.

Huguenin, Sinca'da Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların ardından yerinden edilenlerin çoğunun doğuya, Gedaref eyaletine gittiğini söyledi.

Sudan genelinde durum kötüleşmeye devam ederken "kadınların, çocukların ve tüm ailelerin her şeyi geride bırakarak kaçmak zorunda kaldığını" belirten Huguenin, Sudan'ın "son 20 yılın en kötü gıda güvensizliği" ile karşı karşıya olduğunu aktardı.

Yeni çatışma alanı: Sinnar eyaleti

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir devam ediyor.

HDK, 24 Haziran'da, orduyla şiddetli çatışmaların ardından Sinnar, Cezira ve Beyaz Nil eyaletlerini birbirine bağlayan stratejik bir konuma sahip Cebel Moya bölgesinin kontrolünü ele geçirdiğini iddia etmişti. Ordu ise 25 Haziran'da, güçlerinin HDK'nin Sinnar şehrine yönelik saldırısını püskürtmeyi başardığını ve onlara ağır can ve araç kaybı yaşattığını duyurmuştu.

Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, dün Sinnar eyaletindeki ordu güçlerini teftiş etmişti. HDK de bu ziyaretten birkaç saat sonra Sinnar eyaletinin merkezi Sinca'daki 17. Piyade Tümeni Komutanlığını ele geçirdiğini ileri sürmüştü. Ordu bu iddiaları yalanlayarak çatışmaların devam ettiğini belirtmişti.

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