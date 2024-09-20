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Dünya

BM Sözcüsü, "odağımız Lübnan cephesine kaydı" diyen İsrailli bakana tepki gösterdi

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Shamdasan, İsrailli Bakan Gallant'ın Lübnan genelinde elektronik cihazlarda yaşanan patlamaların ardından ülkesinin "odağının Lübnan cephesine kaydığı, savaşta yeni bir aşamanın başladığı" açıklamalarına tepki gösterdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
BM Sözcüsü, "odağımız Lübnan cephesine kaydı" diyen İsrailli bakana tepki gösterdi

Cenevre

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasan, AA muhabirinin, "İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'da elektronik cihazlarda yaşanan ikinci patlamanın ardından 'ülkesinin odağının Lübnan cephesine kaydığını, savaşta yeni bir aşamanın başladığını' söyledi. Bu açıklamalar bölgede zaten yüksek olan tansiyonu artırmaya hizmet etmez mi? Ayrıca İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki birçok noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Bu konuda neler söylemek istersiniz?" sorusunu yazılı yanıtladı.

Sivillerin artan bir korku ve terör içinde yaşadığını belirten Shamdasan, "Bu kabul edilemez. Siyasi liderleri ve özellikle çatışmanın taraflarını, zaten istikrarsız olan bu durumda daha fazla gerginlik ve şiddeti körüklemek yerine, hizmet etmeleri gereken insanlar için barış ve güvenlik için çalışmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Shamdasan, İsrail ordusunun dün gece Lübnan’da çok sayıda noktaya düzenlediği hava saldırısının etkilerini hala değerlendirdiklerini belirtti.

"Ekim 2023'ten bu yana bazı olaylar tüm tarafların uluslararası insancıl hukuka uyması konusunda ciddi endişelere yol açtı." diyen Shamdasan, taraflara uluslararası hukuka tam olarak uymaları ve her şeyden önce sivillerin korunmasını sağlamaları gerektiği yönünde hatırlatmada bulundu.

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