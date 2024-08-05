Dolar
33.33
Euro
36.58
Altın
2,406.00
ETH/USDT
2,491.90
BTC/USDT
54,921.00
BIST 100
9,893.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

BM: Sosyal medyada ırkçı şiddeti ve nefreti kışkırtan içerikler korkutucu ve kabul edilemez

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, sosyal medya platformlarındaki ırkçı şiddeti ve nefreti kışkırtan içerik artışının korkutucu ve kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
BM: Sosyal medyada ırkçı şiddeti ve nefreti kışkırtan içerikler korkutucu ve kabul edilemez

Cenevre

BM İnsan Hakları Ofisi, son dönemde sosyal medyada, ırkçı şiddeti ve nefreti körükleyici paylaşımların artmasına ilişkin, X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Sosyal medyada ırkçı şiddeti ve nefreti kışkırtan içeriklerin artışı korkutucu ve kabul edilemez." ifadesinin yer aldığı paylaşımda, dijital platformların, ifade özgürlüğünü ihlal etmeden, BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri uyarınca hareket etmesi gerektiğini belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde "Keşmir Sömürü Günü" anma etkinliği düzenlendi
Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan, doğum gününde Gelibolu'da yad edilecek
Bakan Işıkhan'dan SUT değişikliğiyle ilgili açıklama
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmat ele geçirildi
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail, ateşkes görüşmelerinin başmüzakerecisi Heniyye'yi kalleşçe bir suikast ile öldürmüştür

Benzer haberler

BM: Sosyal medyada ırkçı şiddeti ve nefreti kışkırtan içerikler korkutucu ve kabul edilemez

BM: Sosyal medyada ırkçı şiddeti ve nefreti kışkırtan içerikler korkutucu ve kabul edilemez

Meta'nın Filistin sansürleri: Algoritma diktatörlüğü

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Dış ticarette dengelenme belirginleşiyor

Rusya'da YouTube'a erişim kısıtlandı

Rusya'da YouTube'a erişim kısıtlandı
TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Perçin'den, Türkiye'deki turizmi eleştirenlere tepki

TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Perçin'den, Türkiye'deki turizmi eleştirenlere tepki
İsrail, tarihteki diğer yerleşimci sömürgeciler gibi yerli kimliğe ait her şeyi yok etmeyi hedefliyor

İsrail, tarihteki diğer yerleşimci sömürgeciler gibi yerli kimliğe ait her şeyi yok etmeyi hedefliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet