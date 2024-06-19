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Dünya

BM Soruşturma Komisyonu: İsrail, Gazze'de on binlerce çocuğu öldürdü veya sakat bıraktı

Muhammet İkbal Arslan  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
BM Soruşturma Komisyonu: İsrail, Gazze'de on binlerce çocuğu öldürdü veya sakat bıraktı

Cenevre

Birleşmiş Milletlerin (BM) işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçları araştıran Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu Başkanı Navi Pillay, İsrail'in, Gazze'de on binlerce çocuğu öldürdüğünü veya sakat bıraktığını söyledi.

Pillay, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 56'ncı Oturumu kapsamında komisyonun raporuna ilişkin düzenlenen interaktif diyalog toplantısında konuşma yaptı.

"İsrail, Gazze'de on binlerce çocuğu öldürdü veya sakat bıraktı" ifadesini kullanan Pillay, binlerce çocuğun da muhtemelen enkaz altında olduğunu dile getirdi.

Navi Pillay, İsrail'in saldırılarının, hastaneler, okullar ve temel hizmetler dahil çocukların refahı için gerekli olan altyapıyı da ciddi anlamda etkilediğini belirtti.

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