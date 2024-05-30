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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Son 2 günde 32 binden fazla Filistinli Refah'tan göç etmek zorunda kaldı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta son 2 günde 32 binden fazla Filistinlinin göç etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Mustafa Deveci  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
BM: Son 2 günde 32 binden fazla Filistinli Refah'tan göç etmek zorunda kaldı

Ankara

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya hesabından Refah'taki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in saldırılarının hedefindeki Refah'ta son 2 günde 32 binden fazla Filistinlinin göç etmek zorunda kaldığına işaret edilen açıklamada, "Aileler güvenlik arıyor ancak onlar için Gazze Şeridi'nde ufukta hasar ve yıkımdan başka bir şey yok." ifadesine yer verildi.

Göç etmek zorunda kalan Filistinli ailelerin görüntüsüne de yer verilen açıklamada, Gazze'de güvenli yer olmadığının altı çizildi.

Açıklamada, ateşkes çağrısı yapılarak, her şeylerini geride bırakmak zorunda kalan Filistinlilerin hayatlarının her gün risk altında olduğuna vurgu yapıldı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

UNRWA'dan salı günü yapılan açıklamada, 6 Mayıs'tan bu yana 1 milyon Filistinlinin Refah'tan ayrılmak zorunda kaldığı bildirilmişti.


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