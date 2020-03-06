BM'den Yunanistan'a tepki

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Dünya, Sığınmacılar Avrupa yolunda

BM: Sığınmacıların iltica başvurularının askıya alınmasının uluslararası hukuka göre dayanağı yok

BM, Yunanistan'ın sığınmacıların iltica başvurularını askıya almasının uluslararası hukuka göre hiçbir yasal dayanağı olmadığını bildirdi.

Bayram Altuğ   | 06.03.2020
BM: Sığınmacıların iltica başvurularının askıya alınmasının uluslararası hukuka göre dayanağı yok

Cenevre

BM, Yunanistan'ın sığınmacıların iltica başvurularını askıya almasının uluslararası hukuka göre hiçbir yasal dayanağı olmadığını bildirdi.

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