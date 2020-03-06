BM'den Yunanistan'a tepki

BM: Sığınmacıların iltica başvurularının askıya alınmasının uluslararası hukuka göre dayanağı yok
BM, Yunanistan'ın sığınmacıların iltica başvurularını askıya almasının uluslararası hukuka göre hiçbir yasal dayanağı olmadığını bildirdi.
Cenevre
BM, Yunanistan'ın sığınmacıların iltica başvurularını askıya almasının uluslararası hukuka göre hiçbir yasal dayanağı olmadığını bildirdi.
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