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Dünya

BM: Rus yetkililerin, Navalnıy'a gerekli tıbbi tedaviyi sağlamasını umuyoruz

Birleşmiş Milletler (BM), Rus yetkililere, hapishanede açlık grevi nedeniyle sağlık durumu kötüye gittiği belirtilen Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy'a gerekli tıbbi tedaviyi sağlaması çağrısı yaptı.

Betül Yürük   | 21.04.2021
BM: Rus yetkililerin, Navalnıy'a gerekli tıbbi tedaviyi sağlamasını umuyoruz

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Antonio Guterres'in Navalnıy'ın durumunu yakından ve endişeyle takip ettiğini söyledi.

Dujarric, "Rus yetkililerin Navalnıy'a durumunun daha kötüye gitmemesi için gereken tıbbi tedaviyi sağlamasını umuyoruz." dedi.

Navalnıy'ın hapis cezasına çarptırılması ve açlık grevine başlaması

Moskova Şehir Mahkemesi, 2 Şubat'ta Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, evde geçirdiği cezayı da hesaplayarak 2,5 yıllık normal hapis cezasına çevirmişti.

Navalnıy, bulunduğu hapishanede tıbbi yardım talebinin reddedilmesini gerekçe göstererek açlık grevine başladığını 31 Mart'ta duyurmuştu.

Navalnıy'ın ekibi, Navalnıy'ın analiz sonuçlarına göre yakında ölebileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD ile AB'den Navalnıy ile ilgili Rusya'ya tepki

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın hapiste iken hayatını kaybetmesi durumunda bunun Moskova'ya karşı sonuçları olacağını dün söylemişti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Navalnıy'ın sağlık durumundan endişe duyduklarını belirterek "Rus makamlarına Navalnıy'ın güvendiği sağlık profesyonellerine erişimine acilen izin vermesi çağrısında bulunuyoruz. Rus makamları, Navalnıy'ın cezaevindeki güvenliği ve sağlığından sorumludur." ifadelerini kullanmıştı.

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