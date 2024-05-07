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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Refah'tan geçen yardımların kesintiye uğraması Gazze'deki kritik insani müdahaleyi duraklatacak

BM, İsrail'in Gazze’nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatmasının ardından, Refah'tan geçen yardımların kesintiye uğramasının Gazze Şeridi'ndeki "kritik insani müdahaleyi duraklatacağı" uyarısında bulundu.

Mehmet Alaca, Tuğba Altun  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
BM: Refah'tan geçen yardımların kesintiye uğraması Gazze'deki kritik insani müdahaleyi duraklatacak

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmasının ardından, Refah'tan geçen yardımların kesintiye uğramasının Gazze Şeridi'ndeki "kritik insani müdahaleyi duraklatacağı" uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA), X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Refah'tan geçen yardım ve yakıt tedariki girişlerinin sürekli olarak kesintiye uğramasının Gazze Şeridi'ndeki "kritik insani müdahaleyi duraklatacağı" belirtilen açıklamada, "Tedarik rotaları kesintiye uğramaya devam ederse özellikle Gazze'nin kuzeyindeki insanların karşı karşıya kaldığı feci açlık daha da kötüleşecek." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin AA'ya açıklamada, İsrail askeri araçlarının bölgeye ulaşması ile eşzamanlı olarak Refah Sınır Kapısı'nda insani yardım geçişlerinin tamamen durdurulduğunu söylemişti.

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