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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Refah'taki BAE Doğum Hastanesi'nde yeni doğan bebeklerin çoğu yetim kaldı

BM, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan BAE Doğum Hastanesi'ne gelen hamile kadınlar ile yeni doğan bebeklerin zor şartlar altında hayata tutunmaya çalıştığını, kuvözdeki bebeklerin çoğunun ise yetim kaldığını belirtti.

Raşa Evrensel, Gülşen Topçu  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
BM: Refah'taki BAE Doğum Hastanesi'nde yeni doğan bebeklerin çoğu yetim kaldı

İstanbul

BM'ye ait "UN News Arabic" sitesinde yer alan haberde, BM Nüfus Fonu ekibinin, BAE Doğum Hastanesi'ne gerçekleştirdiği ziyarete ve edindiği izlenime ilişkin bilgi verildi.

Gazze'de son kalan doğum hastanelerinden biri olan BAE Doğum Hastanesi'ndeki durumun trajik olduğu vurgulanan haberde, hamile kadınların saldırılar, bombalar, hastalık, açlık ve susuzluktan ölmese bile doğum yaparken ölebileceğine işaret edildi.

Hamile kadınların çoğunun, yaşadıkları korku ve kaygı nedeniyle 7'nci ve 8'inci ayda erken doğum yaptığı kaydedilen açıklamada, yeni doğan bebeklerin ise enfeksiyon ve komplikasyonlarla dolu bu ortamda hayatta kalmasının zor olduğu ve çoğunun da vefat ettiği bildirildi.

Hastanedeki kuvözlerin çocuklarla dolu olduğu, mevcut 20 kuvözde 77 yeni doğan bebek olduğu, bunun da bebeklerin hayatını tehlikeye attığı vurgulandı.

Anne ve babaları, şehit ya da kayıp olduğu için kuvözlerdeki bebeklerin çoğunun yetim kaldığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 663 Filistinli öldürüldü, 68 bin 395 kişi yaralandı.

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