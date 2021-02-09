Euro
8.54
Dolar
7.08
BIST 100
1,534.91
Altın
1,837.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM raporuna göre Kuzey Kore 2020'de nükleer ve balistik füze programlarını geliştirmeyi sürdürdü

Kuzey Kore, askeri geçit törenlerinde yeni kısa menzilli, orta menzilli, denizaltıdan fırlatılan ve kıtalararası balistik füze sistemleri sergiledi.

Betül Yürük   | 09.02.2021
BM raporuna göre Kuzey Kore 2020'de nükleer ve balistik füze programlarını geliştirmeyi sürdürdü

New York

Birleşmiş Milletler (BM) Kuzey Kore'nin yaptırımlara rağmen 2020'de nükleer ve balistik füze programlarını geliştirmeye devam ettiğini bildirdi.

AA muhabirinin edindiği BM Güvenlik Konseyi Kuzey Kore Yaptırım Komitesinin uzmanlar paneli raporuna göre, Kuzey Kore, askeri geçit törenlerinde yeni kısa menzilli, orta menzilli, denizaltıdan fırlatılan ve kıtalararası balistik füze sistemleri sergiledi.

Kuzey Kore'nin yeni balistik füze savaş başlıkları test ettiğini ve taktik nükleer silahlar geliştirme hazırlıkları yaptığını duyurduğu belirtilen raporda, Pyongyang'ın nükleer tesislerin bakımını yaptığın ve balistik füze altyapısını geliştirdiği vurgulandı.

Nükleer ve balistik füze programları için Kuzey Kore'nin denizaşırı ülkelerden malzeme ve teknoloji arayışına devam ettiğine işaret edilen raporda, uzmanlar panelinin Pyongyang'ın gemiden gemiye transfer yoluyla yasadışı rafine petrol ithalatını da soruşturduğu ve yıllık 500 bin varil petrol kısıtlamasının birçok kez aşıldığı kaydedildi.

BMGK, 2017'de nükleer programını sürdüren Kuzey Kore'nin rafine petrol ve petrol ürünleri ithalatına yıllık 500 bin varil sınırlaması getirmişti.

Konsey, Kuzey Kore'ye ayrıca 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 460 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 3 Mart'a kadar uzatıldı
Atletico Madrid'de Lemar ve Herrera'nın Kovid-19 testleri pozitif çıktı
ABD'de Kovid-19'un B.1.1.7 varyantının bulaşıcılığı her 10 günde katlanarak artıyor

Benzer haberler

BM raporuna göre Kuzey Kore 2020'de nükleer ve balistik füze programlarını geliştirmeyi sürdürdü

BM raporuna göre Kuzey Kore 2020'de nükleer ve balistik füze programlarını geliştirmeyi sürdürdü

Hollanda yurt dışından evlat edinmeyi durdurdu

Kuzey Kore kendisini provoke eden ülkeleri cezalandırmakla tehdit etti

OHAL Komisyonu, FETÖ'nün mahrem yapılanması ve yöntemlerini 2020 Faaliyet Raporu'nda anlattı

OHAL Komisyonu, FETÖ'nün mahrem yapılanması ve yöntemlerini 2020 Faaliyet Raporu'nda anlattı
BM raporu: DEAŞ'ın 100 milyon dolar nakit rezervinin olduğu tahmin ediliyor

BM raporu: DEAŞ'ın 100 milyon dolar nakit rezervinin olduğu tahmin ediliyor
BMGK'den Myanmar'daki darbenin ardından tutuklanan hükümet üyelerinin serbest bırakılması çağrısı

BMGK'den Myanmar'daki darbenin ardından tutuklanan hükümet üyelerinin serbest bırakılması çağrısı