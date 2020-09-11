Euro
8.87
Dolar
7.47
BIST 100
1,101.60
Altın
1,945.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

BM raporu: Libya'ya silah ambargosu tamamen hiçe sayılıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Yaptırım Komitesi uzmanları, Libya'ya yönelik uluslararası silah ambargosunun etkisiz olduğunu ve savaşın taraflarına destek veren ülkelerce ''tamamen hiçe sayıldığını'' bildirdi.

Betül Yürük   | 11.09.2020
BM raporu: Libya'ya silah ambargosu tamamen hiçe sayılıyor

New York

AA muhabiri, bağımsız yaptırım komitesi uzmanları tarafından hazırlanan, BM Güvenlik Konseyi ile paylaşılan ancak yayımlanmayan raporun detaylarına ulaştı.

Libya'ya yönelik silah ambargosunun "bariz bir şekilde tamamen hiçe sayıldığı" belirtilen raporda Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Ürdün, Katar ve Türkiye ambargoyu ihlal etmekle suçlandı.

Rusya Libya'daki Rus paralı askerlerine desteği artırdı

Rusya'nın, Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek için Rus güvenlik şirketi Wagner'e askeri lojistik desteğini "önemli ölçüde" artırdığı belirtilen raporda, ocak-temmuz ayları arasında Wagner bünyesindeki paralı askerlerin sayısının büyük oranda arttığı ve bu askerlerin temmuzda Cufra, Gırdabiyye, Brak, Sabha ve Veddan hava üslerinde konuşlu olduğu ifade edildi.

BM paneli daha önceki raporunda da Libya'da Wagner grubu bünyesinde 1200 civarında Rus paralı askerinin bulunduğunu bildirmişti.

BAE'den Libya'nın doğusuna şüpheli uçuşlar arttı

Raporda, BAE, Eritre, Ürdün ve Suriye'den Libya’nın doğusunda Hafter’in kontrolündeki bölgelere ve Mısır'ın batısındaki havalimanlarına ''şüpheli uçuşların'' arttığı ve oluşturulan bu ''hava köprüsüyle'' silah tedarik zincirinin sağlandığı kaydedildi.

Ürdün'ün Hafter güçlerine Mayıs 2018'de eğitim sağladığı belirtilen raporda, BM uzmanlarının ayrıca Libya'da 3 özel askeri destek ya da güvenlik sağlayan şirket tespit ettiğine işaret edildi.

Türkiye'den ise Libya'nın batısına mayıs ayının ortasından itibaren askeri kargo uçaklarıyla ''hava köprüsü'' oluşturulduğu iddia edilen raporda, Katar'ın da ülkenin batısındaki hava üslerine askeri kargo uçaklarıyla birkaç uçuş gerçekleştirdiğine dikkat çekildi.

Kazakistan, Ukrayna ve Tacikistan ise Hafter güçlerine silah taşıdığından şüphelenilen uçuşları kontrol etmeyerek silah ambargosuna uymamakla suçlandı.

Libya'da 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden iç savaş nedeniyle meşruiyet krizi yaşanıyor.

Uluslararası tanınırlığa sahip Libya hükümeti birlikleri ile gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

BM Güvenlik Konseyi, Libya'ya 2011'den beri silah ambargosu uyguluyor.

Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek verirken Türkiye, BM tarafından tanınan Libya hükümetinin yanında yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin burun spreyi formundaki Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine onay verdi
İzolasyondan kaçana yurt şartı getirildi
Bilim Kurulu üyesinden İstanbul için dikkat çeken uyarı
Koronavirüs hastalarının destekçisi 'virüsü yenenler' oldu
'Kimse 'Bana bulaşmaz' demesin, herkes tedbirini alsın'

Benzer haberler

BM raporu: Libya'ya silah ambargosu tamamen hiçe sayılıyor

BM raporu: Libya'ya silah ambargosu tamamen hiçe sayılıyor

Libya'ya son iki ayda inen 70 askeri kargo uçağı, gözleri Rusya'nın Hafter'e desteğine çevirdi

MSB: Libya açıklarında arama kurtarma eğitimi icra edildi

Libya'da halk sokaklara döküldü

Libya'da halk sokaklara döküldü
İrini Operasyonu'nda Bingazi'ye jet yakıtı taşıyan gemi durduruldu

İrini Operasyonu'nda Bingazi'ye jet yakıtı taşıyan gemi durduruldu

BM'den Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19 programına 35 milyar dolar yardım çağrısı

BM'den Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19 programına 35 milyar dolar yardım çağrısı