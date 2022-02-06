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Dünya

BM raporu: Kuzey Kore füze programlarını geliştirmeyi sürdürüyor

Kuzey Kore'nin, uluslararası yaptırımlara rağmen nükleer ve balistik füze programlarını geliştirmeye devam ettiği bildirildi.

Emel Öz   | 06.02.2022
BM raporu: Kuzey Kore füze programlarını geliştirmeyi sürdürüyor

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) uzmanlarının hazırladığı raporda, Pyongyang'ın ocak ayı boyunca kısa ve orta menzilli füzeleri test etmeyi sürdürdüğüne ve bunların sayısının arttığına işaret edildi.

Kuzey Kore'nin yaptırımlara rağmen nükleer ve balistik füze programlarını geliştirmeye devam ettiği belirtilen raporda, test edilen yeni teknolojiler arasında olası bir hipersonik savaş başlığının da yer aldığı vurgulandı.

Raporda ayrıca Kuzey Kore'nin siber araçlar ve ortak bilimsel araştırmaları içeren programlar için malzeme, teknoloji ve teknik bilgi aramaya devam ettiği kaydedildi.

Kuzey Kore, 30 Ocak'ta Hwasong-12 uzun menzilli balistik füze denemesi yaparak yıl başından bu yana 7. füze denemesini gerçekleştirmişti.

BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

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