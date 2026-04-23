BM raportörü Rajagopal, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarının Gazze'de yürüttüğü soykırım kampanyasına benzediğini belirterek, Lübnan'da da tıpkı Gazze'de olduğu gibi sivil yerleşim yerlerinin sistematik olarak yıkıldığını bildirdi.

BM raportörüne göre İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları Gazze'deki soykırımına benziyor BM raportörü Rajagopal, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarının Gazze'de yürüttüğü soykırım kampanyasına benzediğini belirterek, Lübnan'da da tıpkı Gazze'de olduğu gibi sivil yerleşim yerlerinin sistematik olarak yıkıldığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yazılı yanıtladı.

İsrail ile Lübnan arasındaki barışın 1948'de İsrail'in kurulmasından bu yana "en iyi ihtimalle" kırılgan olduğunu belirten Rajagopal, 2024'teki de dahil geçmişteki birçok ateşkesin İsrail veya Hizbullah tarafından bozulduğunu kaydetti.

Rajagopal, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin, İsrail'in savaş halinde olduğu geniş bir çatışma alanının parçası olduğu için daha da kırılgan olduğuna işaret etti.

İsrail'in bu anlaşmaya uyması gerektiğinin altını çizen Rajagopal, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yürüttüğü kitlesel bombalama ve yerinden etme kampanyasını yeniden başlatmaktan vazgeçmesinin de şart olduğunu vurguladı.

Rajagopal, "İsrail'in 2026'da Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları, taktiksel olarak İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım kampanyasına çok benzediği için geçmişteki saldırılarından önemli ölçüde farklılık gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in milyonlarca insanı etkileyen tahliye emirlerinin yanı sıra Lübnan'daki evlerin ve sivil altyapının kitlesel olarak bombalanması, köylerin kasten buldozerlerle yıkılması, İsrailliler tarafından Lübnan topraklarının ilhakı niyetinin ilan edilmesi gibi durumların yaşandığına değinen Rajagopal, bu durumun, İsrail'in Gazze'de yaptığı ve ilhakla sonuçlanan sivil yerleşim yerlerinin sistematik olarak yıkılmasına benzediğini vurguladı.

"Yerinden edilmiş insanların evlerine dönme ve orada huzur içinde kalma hakkı var"

İsrail'in bu taktikleri son derece endişe verici bulduğuna işaret eden Rajagopal, bu eylemlerin, ağır suçlar ve uluslararası hukukun en temel normlarına yönelik saldırılar olduğuna dikkati çekti.

Rajagopal, ateşkesin daha vahim senaryodan kaçınmak için biraz zaman kazandırdığını belirterek, İsrail'in "Gazze modeli" olan yapı katliamı ve ilhakı kullanmasının gerçek bir tehdit olmaya devam ettiğini vurguladı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu onlarca belde için yeni bir uyarı yayımlayarak yerinden edilmiş ailelerin buralara geri dönmemelerini istemesine de tepki gösteren Rajagopal, şu değerlendirmede bulundu:

"İsrail'in yayımladığı uyarı, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırının amacının tüm bölgeyi Lübnan halkından kalıcı olarak boşaltmak olduğunu açıkça gösteriyor. Yerinden edilmiş insanların evlerine dönme ve orada huzur içinde kalma hakkı var. Bunun gerçekleşmesine izin vermeyen bir ateşkes, uluslararası hukuka göre adil bir ateşkes değildir."