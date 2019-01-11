BM Raportörü'nden Kuzey Kore'de insan hakları vurgusu

ANKARA

Yonhap ajansının haberine göre, Birleşmiş Milletler (BM) Kuzey Kore Özel Raportörü Tomas Ojea Quintana, Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ziyarette basına yaptığı açıklamada, Kuzey'e yönelik uluslararası yaptırımların, ülke halkının olumsuz ekonomik ve toplumsal koşullarına etkisi olduğunu ve bu durumun en kısa zamanda ele alınması gerektiğini ifade etti.

Kuzey Kore'deki insan hakları durumunda değişiklik olmadığına dikkati çeken Quintana, insan hakları meselesinin Pyongyang ile yapılan nükleersizleşme görüşmelerine dahil edilmesi çağrısında bulundu.

Quintana, "Kuzey Kore ekonomisinin bütün olarak yaptırımların hedefinde olduğunu" belirterek, bu durumun, insan hakları açısından pek çok sorunu beraberinde getirdiğini savundu.

BM Güvenlik Konseyini, Kuzey Kore'deki savunmasız insanlar üzerinde olumsuz etkisi bulunmadığından emin olmak için yaptırımların uygulanmasını denetlemeye çağıran Quintana, uluslararası toplumun Kuzey Kore'deki insan hakları durumunun iyileşmesini teşvik etmeyi sürdürmek adına tarihi sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Quintana, insani iş birliğinin, siyasete alet edilmemesinin ve tarafsızlık ile bağımsızlık ilkelerine bağlı şekilde yayılmasının önemine işaret etti.

Muhabir: Zehra Ulucak