Dolar
32.36
Euro
34.95
Altın
2,293.99
ETH/USDT
3,678.00
BTC/USDT
69,337.00
BIST 100
10,138.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM raportörü, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri öldürmeyi meşrulaştırmak için esirleri kullandığını belirtti

Birleşmiş Milletler Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in, Gazze'deki Filistinlileri öldürmeyi, yaralamayı ve sakat bırakmayı meşrulaştırmak için esirleri kullandığını belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
BM raportörü, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri öldürmeyi meşrulaştırmak için esirleri kullandığını belirtti Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Cenevre

Albanese, X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

İsralli 4 esirin serbest kalmasının kendisini rahatlattığını belirten Albanese, "Bu, aralarında çocukların da bulunduğu en az 200 Filistinlinin İsrail ve yabancı olduğu iddia edilen askerler tarafından bir yardım kamyonunda saklanırken haince öldürülmesi ve 400'den fazlasının yaralanması pahasına olmamalıydı." ifadesini kullandı.

Albanese, bunun, Filistinlilere yönelik saldırıların "insani kamuflaj" adı altında yürütülmesinin "başka bir seviyesi" olduğunu belirtti.

BM Raportörü Albanese, İsrail'in, Gazze'deki Filistinlileri öldürmeyi, yaralamayı, sakat bırakmayı, aç bırakmayı ve onlara travma yaşatmayı meşrulaştırmak için esirleri kullandığını, işgal altındaki toprakların geri kalanında ve İsrail'de Filistinlilere yönelik şiddeti yoğunlaştırdığını vurguladı.

"8 ay önce ilk ateşkes ve esir değişimi ele alındığında İsrail tüm esirleri canlı serbest bırakabilirdi. İsrail, Gazze'yi ve Filistinlileri bir halk olarak yok etmeye devam etmek adına bunu reddetti." değerlendirmesinde bulunan Albanese, bunun, açıkça "soykırım niyetinin eyleme dönüştürülmesi" olduğunu kaydetti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlendiği, 2 bölgede 4 İsrailli esirin kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edilmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı olarak kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 210 kişinin öldüğü, en az 400 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" düzenledi
Şanlıurfa'da 2 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
Astronot Atasever uzay yolculuğunda yanında taşıdığı kefiyeyle Filistin'e destek mesajı verdi
Bakan Fidan: İsrail’in sürdürdüğü katliamın bir an önce durması için uluslararası her platformu devreye sokuyoruz
İzmir'de ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Filistin için yapılan resimler müzayedede sahiplerini buldu

Filistin için yapılan resimler müzayedede sahiplerini buldu

BM raportörü, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri öldürmeyi meşrulaştırmak için esirleri kullandığını belirtti

Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek eyleminde en az 20 gösterici gözaltına alındı

İsrailliler esir takası anlaşması ve Netanyahu'nun istifası talebiyle yine meydanlara indi

İsrailliler esir takası anlaşması ve Netanyahu'nun istifası talebiyle yine meydanlara indi
Washington'da binlerce göstericiden Biden'a Gazze konusunda "kırmızı çizgi" uyarısı

Washington'da binlerce göstericiden Biden'a Gazze konusunda "kırmızı çizgi" uyarısı
İsrailli esirlerin yakınlarına göre esirleri kurtarmanın tek yolu takas anlaşması

İsrailli esirlerin yakınlarına göre esirleri kurtarmanın tek yolu takas anlaşması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet