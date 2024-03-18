BM Raportörü, İsrail’in "soykırıma tanık istemediği" için Lazzarini'ye Gazze izni vermediğini söyledi
İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin Gazze’nin güneyindeki Refah’a girişine izin vermemişti.
Istanbul
Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin Gazze’ye alınmamasına ilişkin, İsrail’in “soykırıma tanık istemediğini” belirtti.
Albanese, X sosyal medya hesabından, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'nin İsrailli yetkililerin Gazze'ye girişini engellediğine ilişkin açıklamasını alıntılayarak paylaşımda bulundu.
BM Filistin Özel Raportörü, Lazzarini'nin Gazze’ye girişinin engellenmesine ilişkin, “İnsan yapımı kıtlıkla karşı karşıya kalan şimdiye kadarki kaydedilen en yüksek insan sayısı, toplu öldürmeler, sürekli zarar ve insanlığın yaşamını yok eden koşulların oluşturulmasının bir adı var: Soykırım.” ifadelerini kullandı.
Albanese ayrıca, Lazzarini’nin Gazze’ye alınmamasına, “İsrail ne tanıklar istiyor, ne de doğruyu söyleyenleri.” diye tepki verdi.
Lazzarini bugün Gazze’nin güneyindeki Refah’a gitmeyi planladığını ancak bölgeye girişinin reddedildiğinin kendisine iletildiğini belirtmişti.
Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lazzarini’ye Gazze’ye giriş izni verilmediğinin doğru olmadığını iddia etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.