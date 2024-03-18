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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Raportörü, İsrail’in "soykırıma tanık istemediği" için Lazzarini'ye Gazze izni vermediğini söyledi

İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin Gazze’nin güneyindeki Refah’a girişine izin vermemişti.

Bekir Aydoğan  | 18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
BM Raportörü, İsrail’in "soykırıma tanık istemediği" için Lazzarini'ye Gazze izni vermediğini söyledi

Istanbul

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin Gazze’ye alınmamasına ilişkin, İsrail’in “soykırıma tanık istemediğini” belirtti.

Albanese, X sosyal medya hesabından, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'nin İsrailli yetkililerin Gazze'ye girişini engellediğine ilişkin açıklamasını alıntılayarak paylaşımda bulundu.

BM Filistin Özel Raportörü, Lazzarini'nin Gazze’ye girişinin engellenmesine ilişkin, “İnsan yapımı kıtlıkla karşı karşıya kalan şimdiye kadarki kaydedilen en yüksek insan sayısı, toplu öldürmeler, sürekli zarar ve insanlığın yaşamını yok eden koşulların oluşturulmasının bir adı var: Soykırım.” ifadelerini kullandı.

Albanese ayrıca, Lazzarini’nin Gazze’ye alınmamasına, “İsrail ne tanıklar istiyor, ne de doğruyu söyleyenleri.” diye tepki verdi.

Lazzarini bugün Gazze’nin güneyindeki Refah’a gitmeyi planladığını ancak bölgeye girişinin reddedildiğinin kendisine iletildiğini belirtmişti.

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lazzarini’ye Gazze’ye giriş izni verilmediğinin doğru olmadığını iddia etmişti.

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