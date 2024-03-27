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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Raportörü Albanese: İsrail, Gazze'deki Filistinlilere soykırımsal şiddet politikası uyguluyor

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına yönelik soykırımsal şiddet politikası uyguladığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
BM Raportörü Albanese: İsrail, Gazze'deki Filistinlilere soykırımsal şiddet politikası uyguluyor

Cenevre

Albanese, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alan "Bir Soykırımın Anatomisi" başlıklı raporuna ilişkin, BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını takip ve analiz ettikten sonra raporunu hazırladığını kaydeden Albanese, "Rapor, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı 'soykırım' yaptığını gösteren eşiği aştığına inanmak için haklı gerekçeler olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

Albanese, İsrail'in Gazze'de insanların tamamının veya en azından önemli bir kısmının sistematik olarak yok edilmesine yönelik amacının "tüyler ürpertici" olduğunu belirtti.

İsrail'in idari, askeri lider ve askerlerinin, Filistin halkına karşı şiddet, soykırım ve yok etme girişiminde bulunarak hukuk ilkelerini kasten çarpıttıklarını söyleyen Albanese, "İsrail, Gazze'deki Filistinlilere soykırımsal şiddet politikası uyguluyor." diye konuştu.

Albanese, Gazze'de yaptıklarından dolayı İsrail'i sadece kınamanın ve İsrail'in "uluslararası hukuka saygı duymadığını" söylemenin bir işe yaramadığını da kaydetti.

Göreve başlamasının ardından sürekli eleştiriler aldığını ve bunun kolay bir süreç olmadığını belirten Albanese, zaman zaman tehditler aldığını ancak bunun kararlılığını ve yaptığı işin sonuçlarını değiştirmediğini ifade etti.

Albanese, 26 Mart'ta BM İnsan Hakları Konseyine raporunu sunmuştu.

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