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Dünya

BM Raportörü Albanese: Filistin'deki soykırımı durduğumuzdan emin olalım

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, "Filistin'e ve Filistinlilere odaklanalım, devam eden (İsrail'in gerçekleştirdiği) soykırımı durdurduğumuzdan emin olalım." ifadelerini kullandı.

Muhammet İkbal Arslan  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
BM Raportörü Albanese: Filistin'deki soykırımı durduğumuzdan emin olalım

Geneve

Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şahsına ve yetkisine yönelik son dönemde artan saldırılara birçok kişinin karşı çıkmasının kendisini derinden etkilediğini belirtti.

Dayanışma mesajlarına değer verdiğini kaydeden Albanese, "Bana güvenin, iyi durumdayım. Filistin'e ve Filistinlilere odaklanalım, devam eden soykırımı durdurduğumuzdan emin olalım." ifadelerini kullandı.

Albanese'in raporu

Albanese, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alan "Bir Soykırımın Anatomisi" başlıklı raporuna ilişkin, 27 Mart'ta BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenlemişti.

7 Ekim 2023'ten beri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını takip eden ve analizlerinden sonra raporu hazırladığını kaydeden Albanese, "Rapor, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı 'soykırım' yaptığını gösteren eşiği aştığına inanmak için haklı gerekçeler olduğunu ortaya koyuyor." açıklamasında bulunmuştu.

Albanese, İsrail'in Gazze'de insanların tamamının veya en azından önemli bir kısmının sistematik olarak yok edilmesine yönelik amacının "tüyler ürpertici" olduğunu belirtmişti.

İsrailli asker ve yöneticilerin, Filistin halkına karşı şiddet, soykırım ve yok etme girişiminde bulunarak hukuk ilkelerini kasten çarpıttıklarını söyleyen Albanese, "İsrail, Gazze'deki Filistinlilere soykırımsal şiddet politikası uyguluyor." ifadesini kullanmıştı.

Albanese, göreve başlamasının ardından sürekli eleştiriler aldığını ve bunun kolay bir süreç olmadığını kaydederek, zaman zaman tehditler aldığını ancak bunun kararlılığını ve yaptığı işin sonuçlarını değiştirmediğini vurgulamıştı.

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