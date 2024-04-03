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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM raportörlerinden, üye ülkelere "Gazze'de devam eden soykırımı durdurma" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, üye ülkelere, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de "devam eden soykırımı durdurmak" için ellerindeki tüm gücü kullanma çağrısında bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
BM raportörlerinden, üye ülkelere "Gazze'de devam eden soykırımı durdurma" çağrısı

Cenevre

BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü Tlaleng Mofokeng ve Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşananlara ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

İsrail ordusunun, Gazze'deki Şifa Hastanesine baskın düzenlemesi ve 2 haftalık kuşatmanın ardından hastanenin yıkılması ile orada yaşanan ölümlerin kınandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BM üyesi ülkelere Gazze'de devam eden soykırımı durdurmak için ellerindeki tüm gücü kullanma çağrısında bulunuyoruz. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sivilleri katletmesi karşısında dehşete kapıldık. Dünya, kurbanları tarafından eş zamanlı olarak dünyaya gösterilen ve İsrail tarafından anlaşılmayacak bir şekilde 'savaş yasalarına uygun olduğu meşrulaştırılan' ilk soykırıma tanık oluyor."

Gazze'deki sağlık altyapısının kasıtlı olarak tahrip edilmesinin, tükenmiş ve travma yaşayan nüfusu yok etmek için hesaplanan koşulları oluşturduğu vurgulanan açıklamada, Gazze'de yaşanan bu trajik süreçte insani yardıma etkin erişim ve insanlara gerekli sağlık hizmetlerinin sağlanması için BM üyesi ülkelere çağrıda bulunuldu.

BM özel raportörleri

BM özel raportörleri, "İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları" diye tanınan sürecin parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki bağımsız özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız şekilde çalışmalarını yürütüyor.

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