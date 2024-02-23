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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Raportörleri, İsrail'e silah satışının derhal durdurulması çağrısında bulundu

BM Raportörleri, Gazze'de kullanılacağı ve uluslararası hukuku ihlal edeceği gerekçesiyle İsrail'e silah satışının derhal durdurulması çağrısında bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
BM Raportörleri, İsrail'e silah satışının derhal durdurulması çağrısında bulundu

Ankara

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