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Dünya

BM: Pandemi, siber ve biyolojik terör gibi yeni saldırıları beraberinde getirebilir

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres,Kovid-19 salgınının dijital teknolojinin kötüye kullanılması, siber saldırılar ve biyolojik terör gibi yeni terör saldırılarını beraberinde getirebileceği uyarısında bulundu.

Betül Yürük   | 06.07.2020
BM: Pandemi, siber ve biyolojik terör gibi yeni saldırıları beraberinde getirebilir

Birleşmiş Milletler

Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler (BM) terörle mücadele haftası kapsamında yaptığı konuşmada, DEAŞ, El-Kaide ve bağlantılı gruplarla, Neonaziler, beyaz ırkın üstünlüğünü savunanlar ve diğer nefret gruplarının bölünme ve yerel çatışmalardan çıkar sağlamaya çalıştığına dikkati çekti. 

DEAŞ'ın hala Suriye ve Irak'ta yeniden yapılanmaya çalıştığını belirten Guterres, "Pandemi, dijital teknolojinin kötüye kullanılması, siber saldırılar ve biyolojik terörizm gibi yeni terör saldırılarına karşı zayıf noktalarımızı gösterdi." dedi.

Guterres, terörün de virüs gibi sınır tanımadığının altını çizerek bu sorunun ancak ortak hareketle çözülebileceğini vurguladı ve istihbarat paylaşımına gerek duyulduğunu söyledi.



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