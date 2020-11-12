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Dünya

BM Özel Raportörü'nden Katar'a uygulanan yaptırımları kaldırma çağrısı

BM Özel Raportörü Douhan, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 3 yıldan bu yana uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Katar halkının birçok alanda zarar gördüğünü belirtti

Çağrı Koşak   | 12.11.2020
BM Özel Raportörü'nden Katar'a uygulanan yaptırımları kaldırma çağrısı

Doha

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Alena Douhan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır’ın 2017’den beri Katar’a uyguladıkları yaptırımları kaldırma çağrısında bulundu.

BM Özel Raportörü Douhan, yaptığı yazılı açıklamada, Katar'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istedi.

Douhan açıklamasında, Katarlıların aile hayatı, eğitim, sağlık başta olmak üzere birçok alandaki temel insan hak ve hürriyetlerinin yaptırımlar nedeniyle zarar gördüğünü belirtti.

Katar'daki iki haftalık ziyareti sırasında yaptırımlar nedeniyle çok sayıda insan hakları ihlaline şahit olduğunu belirten Douhan, yurt dışında iş yapan Katarlıların, farklı ülkelerden evlilik yapan çiftlerin ve çocuklarının, işini kaybeden göçmen işçilerin durumdan etkilendiğini ifade etti.

Douhan, bu tip tek taraflı uygulamaların yalnızca BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanması, misilleme olarak uygulanması, devletlere bir yükümlülük doğurmaması veya temel insan haklarını ihlal etmemesi durumunda meşru olduğunu vurguladı.

Douhan, Katar'da hükümet yetkilileri, diplomatlar, uluslararası kuruluşların temsilcileri dahil birçok kişiyle görüştüğü bilgisini verdi.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaları, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin suçlamalarını reddederek uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini bildirmişti.

Kuveyt, Körfez krizinin tarafları arasında ara buluculuk için çaba sarf etse de henüz ilişkilerde normalleşme konusunda bir sonuç elde edilemedi.

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