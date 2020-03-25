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Dünya, Libya

BM’nin barış çağrılarına rağmen saldıran Hafter, büyük kayıplar veriyor

BM nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri, BM'nin koronavirüs nedeniyle yaptığı ateşkes çağrılarına uymayan Hafter güçlerine, başlattıkları Barış Fırtınası Operasyonu'nda büyük kayıplar verdiriyor.

Aydoğan Kalabalık   | 25.03.2020
BM’nin barış çağrılarına rağmen saldıran Hafter, büyük kayıplar veriyor

Trablus

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, Trablus’un güneyindeki bütün cephelerde başlattıkları Barış Fırtınası Operasyonu'nda, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milisleriyle yoğun çatışmalar yaşıyor.

Operasyonu komuta eden Tümgeneral Usame Cuveyli, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Askeri Hava Üssü’nde kontrolü sağladıklarını ve Hafter milislerini esir aldıklarını duyurdu.

Cuveyli, Hafter milislerinin ateşkes çağrılarına rağmen, Trablus’a saldırmaya devam etmeleri nedeniyle operasyon başlattıklarını vurgulayarak, “Esir alınanlar içerisinde Libya dışından getirilmiş olan paralı askerler de bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Hava üssünde ele geçirilen esirlerin fotoğrafları sosyal medya ve yerel medyaya yansıdı.

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