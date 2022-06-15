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Dünya

BM: Myanmar'da darbeden bu yana 142 çocuk öldürüldü, 250 bini yerinden edildi

BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Andrews, Myanmar ordusunun 1 Şubat 2021'de yönetime el koymasının ardından askeri cuntanın çocuklara "vahşice" saldırdığını, 142 çocuğun hayatını kaybettiğini ve 250 bin çocuğun yerinden edildiğini bildirdi.

Bayram Altuğ   | 15.06.2022
BM: Myanmar'da darbeden bu yana 142 çocuk öldürüldü, 250 bini yerinden edildi

Geneve

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 50'nci oturumu kapsamında Myanmar'daki insan hakları durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Cuntanın çocuklara yönelik saldırılarını "acımasız" olarak niteleyen Andrews, "generallerin Myanmar halkına boyun eğdirme girişiminde" masum kurbanların büyük acılar çektiğini vurguladı.

Andrews, Myanmar askeri cuntasının çocuklara "vahşice saldırdığını, öldürdüğünü ve sistematik olarak insan haklarını suistimal ettiğini" vurguladı.

"BM 142 çocuğa işkence yapıldığını belgeledi"

Ordunun, 1 Şubat 2021'de yönetime el koymasının ardından, 142 çocuğun hayatını kaybettiğini, pek çoğunun yaralandığını ve 250 bin çocuğun yerinden edildiğini aktaran Andrews, 1400'den fazla çocuğun da keyfi olarak gözaltına alındığını ifade etti.

Andrews, ayrıca 3 yaşın altında olmak üzere en az 61 çocuğun rehin tutulduğunu, BM'nin de darbeden bu yana 142 çocuğa işkence yapıldığını belgelediğini kaydetti.

Cunta yönetiminin uygulamalarından dolayı ülkede tahmini 7,8 milyon çocuğun okullara gidemediğini, sağlık ve eğitim gibi temel haklardan mahrum bırakıldığını belirten Andrews, Dünya Sağlık Örgütünün rutin aşı yaptırmadıkları için 2022'de 33 bin çocuğun öleceğini tahmin ettiğini aktardı.

Uluslararası topluma tepki

“Uluslararası toplumun darbeye ve cuntanın zulmüne karşı yaklaşımı başarısız oldu." ifadesini kullanan Andrews, devletleri "Myanmar'ın çocuklarını kayıp bir nesil olma riskiyle karşı karşıya bırakan, tırmanan siyasi, ekonomik ve insani krizi ele almak için derhal koordineli bir şekilde harekete geçmeye" çağırdı.

Andrews, "Uluslararası toplumun 2022 Myanmar İnsani Yardım Planı'nı uygulamak için gereken fonların yalnızca yüzde 10'unu taahhüt etmesi ve çocuklar için hayat kurtaran programların rafa kaldırılmasına neden olması skandaldır." değerlendirmesinde bulundu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar yaklaşık 1900 kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi ise halen içeride tutuluyor.

Askeri mahkemeler, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.

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