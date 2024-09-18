Dolar
34.10
Euro
37.93
Altın
2,570.47
ETH/USDT
2,298.30
BTC/USDT
59,601.00
BIST 100
9,762.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM: Lübnan ve Suriye'de eş zamanlı çağrı cihazı patlamaları şok edici

Birleşmiş Milletler (BM), "Lübnan ve Suriye'de eş zamanlı çağrı cihazı patlamaları şok edici ve bu patlamaların siviller üzerindeki etkileri kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

Muhammet İkbal Arslan  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
BM: Lübnan ve Suriye'de eş zamanlı çağrı cihazı patlamaları şok edici Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu hayatını kaybeden kız çocuğunun cenazesi (Fotoğraf: Suleiman Amhaz/AA)

Cenevre

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Tunç: "Elimizdeki deliller Ayşenur'un planlı bir şekilde ateş açılarak şehit edildiği yönünde"
İstanbul'da "Kuyu-25" operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Bakan Bolat: Firmalarımızın çalışmaları, birçok yönden ülkemizin ilişkilerine olumlu yansıyor
Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısı ertelendi
Depremden etkilenen Malatya'daki çarşı projesinde ilk teslimat 6 Şubat 2025'te

Benzer haberler

Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde telsiz cihazlarında patlamalar meydana geldi

Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde telsiz cihazlarında patlamalar meydana geldi

BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan'da durumun yayılma riskine karşı uyardı

BM: Lübnan ve Suriye'de eş zamanlı çağrı cihazı patlamaları şok edici

Mısır Dışişleri Bakanı: Blinken ile Gazze'de acil ateşkes ve bölgesel savaş tehlikesini konuştuk

Mısır Dışişleri Bakanı: Blinken ile Gazze'de acil ateşkes ve bölgesel savaş tehlikesini konuştuk
Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatıldığı saldırıda gündeme gelen BAC firmasıyla ilgili soru işaretleri artıyor

Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatıldığı saldırıda gündeme gelen BAC firmasıyla ilgili soru işaretleri artıyor
Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı

Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet