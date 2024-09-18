BM: Lübnan ve Suriye'de eş zamanlı çağrı cihazı patlamaları şok edici
Birleşmiş Milletler (BM), "Lübnan ve Suriye'de eş zamanlı çağrı cihazı patlamaları şok edici ve bu patlamaların siviller üzerindeki etkileri kabul edilemez" açıklamasını yaptı.
Cenevre
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