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Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı
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Dünya, Libya

BM: Libya'nın şu an ihtiyaç duyduğu en son şey daha fazla askeri harekat

BM Genel Sekreteri Dujarric, "Libya'nın şu an ihtiyaç duyduğu en son şey daha fazla silah transferi, daha fazla askeri seferberlik ve topraklarında daha fazla yabancı paralı asker." dedi.

Betül Yürük   | 22.06.2020
BM: Libya'nın şu an ihtiyaç duyduğu en son şey daha fazla askeri harekat

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'ya askeri müdahale açıklamasına ilişkin sorulara yanıt verdi.

Libya'daki askeri harekatların, silah transferleri ve silah ambargosu ihlallerinin alarm verici olduğunu belirten Dujarric, taraflara durumun daha da kötüye gitmesine neden olacak eylemlerden kaçınması çağrısı yaptı.

Dujarric, "Libya'nın şu an ihtiyaç duyduğu en son şey daha fazla silah transferi, daha fazla askeri seferberlik ve topraklarında daha fazla yabancı paralı asker." dedi.

Sisi'nin açıklamaları

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 20 Haziran Cumartesi günü, Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını aktaran Sisi, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." ifadesini kullanmıştı.

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