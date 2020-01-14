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Dünya

BM Libyalı taraflardan ateşkese bağlı kalmalarını istedi

BM, Libyalı taraflardan ateşkese bağlı kalmalarını ve devam eden diplomatik çabalara destek olmalarını istedi.

Ahmet Dursun   | 14.01.2020
BM Libyalı taraflardan ateşkese bağlı kalmalarını istedi

Ankara

BM, Libyalı taraflardan ateşkese bağlı kalmalarını ve devam eden diplomatik çabalara destek olmalarını istedi.

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