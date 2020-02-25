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Dünya

BM: Libya siyasi görüşmeleri ilk turu yarın Cenevre'de başlayacak

Birleşmiş Milletler, Libya siyasi görüşmeleri ilk turunun yarın Cenevre'de başlamasının planlandığını duyurdu.

Bayram Altuğ   | 25.02.2020
BM: Libya siyasi görüşmeleri ilk turu yarın Cenevre'de başlayacak

Cenevre
Birleşmiş Milletler (BM), Libya siyasi görüşmeleri ilk turunun yarın Cenevre'de başlamasının planlandığını duyurdu.

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