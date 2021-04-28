Euro
9.96
Dolar
8.21
BIST 100
1,385.91
Altın
1,781.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

BM Libya Özel Temsilcisi, Sirte-Misrata yolunun açılması önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, Sirte ile Misrata arasındaki yolun açılmasının önündeki tüm engellerin acilen kaldırılması gerektiğini belirtti.

Mohammed Yahya Ahmad Mohammed,Said İbicioğlu   | 28.04.2021
BM Libya Özel Temsilcisi, Sirte-Misrata yolunun açılması önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulundu Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Trablus

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan açıklamaya göre, Kubis, Sirte'deki 5+5 Ortak Askeri Komitesi ile ateşkes anlaşmasının uygulanması ve acil güvenlik meseleleri konularını görüştü.

Kubis görüşmede, Sirte ile Misrata arasındaki sahil yolunun geç açılması konusunda duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek, bu konudaki tüm engellerin acilen kaldırılması gereğine işaret etti.

Açıklamada, Libya'nın istikrar ve güvenliği için paralı askerlerin, yabancı savaşçıların ve yabancı güçlerin çekilmesinin daha fazla gecikmeden başlaması gerektiği aktarıldı.

BM himayesinde oluşturulan 5+5 Ortak Askeri Komite'de, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.

Komite, Kasım 2020'de ülkenin doğu ve batısını kuzey hattı boyunca bağlayan Sahil Yolu'nun açılmasını kararlaştırmış, bu kapsamda şubat ayında, Sirte ve bu kente bağlı yolların mayın ve patlayıcılardan temizlenmesi kararı alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 bin 163 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da son 24 saatte 31 bin 539 Kovid-19 vakası tespit edildi
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 150 milyonu geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

BM Libya Özel Temsilcisi, Sirte-Misrata yolunun açılması önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulundu

BM Libya Özel Temsilcisi, Sirte-Misrata yolunun açılması önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulundu

Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi

Libya'da 5+5 Ortak Askeri Komite temsilcileri Sirte'de toplandı

Libya Başbakan Yardımcısı: Bingazi'deki kabine toplantısının engellenmesi bölünmüşlüğü sürdürme çabasıdır

Libya Başbakan Yardımcısı: Bingazi'deki kabine toplantısının engellenmesi bölünmüşlüğü sürdürme çabasıdır
Libya Ordusu, Şuveyrif bölgesinde Hafter'e bağlı silahlı konvoyda hareketlilik gözlendiğini bildirdi

Libya Ordusu, Şuveyrif bölgesinde Hafter'e bağlı silahlı konvoyda hareketlilik gözlendiğini bildirdi
Libya Dışişleri Bakanlığı: Yürürlükteki uluslararası anlaşmalara saygı duyuyoruz

Libya Dışişleri Bakanlığı: Yürürlükteki uluslararası anlaşmalara saygı duyuyoruz