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Dünya

BM Libya Özel Temsilcisi Selame: Libya'da diyalog konferansının bu şartlar altında yapılması zor

BM Libya Özel Temsilcisi Selame, "Bu şartlar altında konferansın yapılması zor ama eğer mücbir sebepler bizi ertelemek zorunda bırakmazsa daha önce kararlaştırıldığı vakitte yapılmasını umuyoruz." dedi.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 06.04.2019
BM Libya Özel Temsilcisi Selame: Libya'da diyalog konferansının bu şartlar altında yapılması zor

Trablus

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Libya'da düzenlenmesi planlanan ulusal diyalog konferansının bu şartlar altında yapılmasının zor olduğunu belirtti.

Selame, başkent Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi'nde düzenlediği basın toplantısında, BM'nin bir yıldır Libya'da ulusal diyalog konferansı yapılması için çalıştığını ve bundan vazgeçmeyeceğini ifade etti.

BM Temsilcisi, "Bu şartlar altında konferansın yapılması zor ama eğer mücbir sebepler bizi ertelemek zorunda bırakmazsa daha önce kararlaştırıldığı vakitte yapılmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Guterres, tüm taraflara siyasi çözüme dönülmesi gerektiğini iletti"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Libya'daki askeri tırmanış karşısında şaşkınlığa uğradığını kaydeden Selame, "Guterres, tüm taraflara siyasi çözüme dönülmesi gerektiğini iletti." dedi.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

Saldırının 14-16 Nisan tarihlerinde Libya'da BM gözetiminde gerçekleştirilmesi planlanan ulusal diyalog konferansı öncesinde başlatılması dikkati çekmişti.

Guterres, Hafter'in saldırı ilanının ardından yaptığı açıklamada, Libya'daki son gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan şartlar altında nisan ayının ortasında gerçekleştirilmesi planlanan ulusal diyalog konferansının yapılamayacağını belirtmişti.

BM Genel Sekreteri, askeri hareketliliğin sona ermesini ve sükunetin yeniden sağlanmasını istediklerini belirterek, "Güvenlik durumunun uygun olması ve bu hareketliliğin sona ermesi, konferansın yapılması için son derece önemli." ifadelerini kullanmıştı.

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