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Dünya

BM Libya Özel Temsilciliğine getirilmesi beklenen Lamamra'nın adaylıktan çekildiği duyuruldu

Ramtane Lamamra'nın, BM Libya Özel Temsilciliği görevi için sunulan teklife daha önce belirttiği onayını geri aldığı belirtildi.

Abderrazak Boulkemh,Hamdi Yıldız   | 17.04.2020
BM Libya Özel Temsilciliğine getirilmesi beklenen Lamamra'nın adaylıktan çekildiği duyuruldu

Cezayir

Cezayirli diplomat Ramtane Lamamra'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği görevi için sunulan teklife daha önce belirttiği onayını geri aldığı belirtildi.

Cezayir resmi ajansının haberinde, Lamamra'nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e teklifinden dolayı teşekkür etmek için kendisiyle bir telefon görüşmesi yapacağı aktarıldı.

Haberde, Lamamra'nın Guterres'e kendisine sunulan Libya Özel Temsilciliği görevi için 7 Mart'ta belirttiği ilkesel olarak onayından vazgeçtiğini aktaracağı ifade edildi.

Atamanın gerçekleşmesi için 15 üyeli BM Güvenlik Konseyinin söz konusu isim üzerinde uzlaşması gerektiğine işaret edilen haberde, bu uzlaşının sağlanamadığının açık olduğuna işaret edildi.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres'den sağlık nedenlerini gerekçe göstererek görevinden alınmak istediğini belirtmişti.

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