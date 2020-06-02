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Dünya, Libya

BM, Libya hükümeti ve Hafter'in ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiklerini açıkladı

BM Libya Destek Misyonu, Libya hükümeti ile Halife Hafter'in, ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiklerini duyurdu.

Gülşen Topçu   | 02.06.2020
BM, Libya hükümeti ve Hafter'in ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiklerini açıkladı

Trablus

BM Libya Destek Misyonu, Libya hükümeti ile Halife Hafter'in, ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiklerini duyurdu.

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