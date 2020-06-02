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Dünya, Libya

BM: Libya hükümeti ile Hafter milisleri ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul etti

BM Libya Destek Misyonu, Libya hükümeti ile Halife Hafter'in, ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiklerini duyurdu.

Gülşen Topçu   | 02.06.2020
BM: Libya hükümeti ile Hafter milisleri ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul etti

Trablus

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya hükümeti ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in ateşkes görüşmelerine yeniden başlamayı kabul ettiğini duyurdu.

UNSMIL tarafından yapılan yazılı açıklamada, ateşkes görüşmeleri ve ilgili güvenlik düzenlemelerinin, BM misyonunun 23 Şubat'ta 5+5 formatındaki ortak askeri komite görüşmelerinde sunduğu anlaşmaya binaen gerçekleştirileceği ifade edildi. 

Tarafların, "en kısa zamanda onurlu ve güvenli bir yaşama kavuşmak isteyen Libyalıların çağrıları üzerine yeniden diyalog masasına oturmayı kabul ettiğine" değinilen açıklamada, BM'nin tarafların bu kararından memnuniyet duyduğu belirtildi.

Açıklamada, Libya meselesine müdahil tüm ulusal ve uluslararası tarafların, Libya halkının savaşın sonlanması yönündeki çağrılarına karşılık vermesi ve 5+5 müzakerelerinin nihai ateşkese zemin hazırlaması temennisinde bulunuldu.

UNSMIL, "çatışmaların durmasının, Libya makamlarının tüm imkanlarını, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yoğunlaştırması ve Libyalıların insani ihtiyaçlarının karşılanması için önem arz ettiğini" vurguladı.

Müzakerelere taraf Libya hükümeti ve Halife Hafter'den konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Almanya'da ocak ayında gerçekleştirilen Libya konulu Berlin Konferansı'nın ardından, katılımcı ülkeler ve Libyalı taraflar arasında ülkedeki krize çözüm için BM himayesinde üç ayrı müzakere masası kurulması kararlaştırılmıştı. 

Görüşmelerden birisi, Libya hükümeti ve Halife Hafter'i temsilen 5'er güvenlik temsilcisinin, BM himayesinde kalıcı bir ateşkesi görüştükleri 5+5 diye isimlendirilen müzakereydi. BM'nin çözüm planı çerçevesinde, ekonomi ve siyasi yol haritaları olmak üzere, karşıt tarafları bir araya getirecek iki ayrı müzakere masası planlanmıştı. 

Ancak Halife Hafter'e bağlı milislerin görüşmeler devam ederken başkent Trablus'a yönelik saldırılarını sürdürmesinin ardından Libya hükümeti, şubat ayı sonunda görüşmeleri askıya aldığını duyurmuştu.


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