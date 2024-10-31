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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM: Kuzey Kore'nin askeri personelinin Rusya'ya konuşlandırıldığına dair raporlar endişe verici

Birleşmiş Milletler (BM), "Kuzey Kore'nin askeri personelinin Rusya'ya konuşlandırıldığına dair son raporları ciddi bir endişeyle takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Şerife Çetin  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
BM: Kuzey Kore'nin askeri personelinin Rusya'ya konuşlandırıldığına dair raporlar endişe verici

New York

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Siyasi İşler Biriminde Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, Rusya’nın saldırıları sonucu Ukrayna genelinde daha fazla sivil can kaybı yaşandığını ve kritik altyapıya yönelik hasarın sürdüğünü dile getirdi.

Sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıların uluslararası hukukça yasaklandığına işaret eden Jenca, "Bu saldırılar, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin kabul edilemezdir ve derhal sona ermelidir." dedi.

Jenca, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Ukrayna’daki siviller üzerinde yarattığı yıkıcı etkinin yanı sıra bölgesel ve küresel gerginlikler ile bölünmeleri körüklemeye devam ettiğine dikkati çekti.

"Kuzey Kore'nin askeri personelinin Rusya'ya konuşlandırıldığına dair son raporları ciddi bir endişeyle takip ediyoruz." diyen Jenca, söz konusu personelin çatışma bölgesine gönderilme ihtimalinin de endişe verici olduğunu ifade etti.

Jenca, BM'nin konuya ilişkin ortaya çıkan raporlar konusunda ek bilgisinin bulunmadığını belirterek, raporları doğrulama veya teyit etme konumunda olmadığını dile getirdi.

"Tüm ilgili aktörleri, Ukrayna’daki savaşın yayılmasına ve şiddetlenmesine yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz." mesajını veren Jenca, BMGK'nin de Kuzey Kore'ye ilişkin bazı kararları bulunduğunu hatırlattı.

Jenca, "Tüm ülkeleri, BMGK kararlarına, özellikle Kuzey Kore'yi ilgilendiren kararlara uymaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Ukrayna’daki savaşın tehlikeli bir şekilde tırmanan seyrine dikkati çeken Jenca, bunun daha fazla acıya, yıkıma ve derin jeopolitik bölünmelere yol açacağını kaydetti.

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