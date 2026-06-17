Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile BM Dünya Gıda Programınca (WFP) hazırlanan ortak raporda, 13 ülkede milyonlarca insanı etkileyen akut gıda güvensizliğinin, daha da kötüleşmesinin beklendiği uyarısında bulunuldu.

BM kurumları, kötüleşen açlık koşullarının 13 noktayı riske attığı konusunda uyardı Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile BM Dünya Gıda Programınca (WFP) hazırlanan ortak raporda, 13 ülkede milyonlarca insanı etkileyen akut gıda güvensizliğinin, daha da kötüleşmesinin beklendiği uyarısında bulunuldu.

Merkezleri İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan FAO ve WFP, haziran-kasım dönemi için akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olan "açlık noktalarına (Hunger Hotspots)" dair erken uyarı raporunu kamuoyuna duyurdu.

BM kurumlarının ortak raporunda, açlığın şiddeti ve kapsamı bakımından dünyanın en kritik ve yüksek endişe duyulan bölgelerinin; Sudan, Güney Sudan, Yemen, Filistin, Nijerya'nın kuzeydoğusu ve Somali'nin Burhakaba Bölgesi olduğu belirtildi.

Bu noktalarda, akut açlık risklerinin arttığına işaret edilen raporda, Afganistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Haiti, Myanmar, Mali, Lübnan ve Madagaskar'ın diğer kritiklik arz eden noktalar olduğu ifade edildi.

Raporda, devam eden silahlı çatışmalar ve şiddet olaylarının, akut gıda güvensizliğinin temel nedeni olmaya devam ettiği vurgulandı.

Gıda yardımı, acil tarımsal destek ve beslenme programlarına ayrılan kaynakların, 2022-2025 döneminde yaklaşık yüzde 59 azalarak neredeyse 10 yıl önceki seviyelere gerilediğine işaret edilen raporda, buna karşın söz konusu ülkelerde yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği yaşayan kişi sayısının yaklaşık 266 milyona yükseldiği kaydedildi.