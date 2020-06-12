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Dünya

BM: Kovid-19 salgını yüzünden yüz binlerce denizci aylardır denizlerde mahsur

Birleşmiş Milletler, Kovid-19 salgını nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları yüzünden yüz binlerce denizcinin aylardır denizlerde mahsur kaldığını açıkladı.

Betül Yürük   | 12.06.2020
BM: Kovid-19 salgını yüzünden yüz binlerce denizci aylardır denizlerde mahsur

New York

Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamaları yüzünden yüz binlerce denizcinin aylardır denizlerde mahsur kaldığını açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Kovid-19 salgını ve seyahat kısıtlamaları yüzünden gemilerde mahsur kalan denizcilerin durumunun endişe verici olduğunu söyledi.

Dujarric, dünya genelindeki iki milyon denizciden yüz binlercesinin aylardır denizlerde mahsur kaldığını belirtti.

Uluslararası sözleşmelerde yer alan maksimum denizde kalma süresinin ihlal edildiğine işaret eden Dujarric, bazı denizcilerin 15 aydır denizde mahsur kaldığına dikkati çekti.

Dujarric, hayati öneme sahip tıbbi malzeme, gıda ve diğer temel ürünlerin ticaretinin yüzde 80'inin deniz taşımacılığı yoluyla yapıldığını hatırlattı.

Denizcilerin mahsur kalmasının denizcilik endüstrisi üzerinde doğrudan sonuçları olacağı uyarısında bulunan Dujarric, tüm ülkelere, denizlerde mürettebat değişiminin güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlaması çağrısı yaptı.

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