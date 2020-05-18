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Dünya

BM Koordinatörü Mladenov: İsrail'in ilhak planı bölge barışına tehdit

Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki bazı yerleri "ilhak" planının bölge barışı için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Mustafa Deveci   | 18.05.2020
BM Koordinatörü Mladenov: İsrail'in ilhak planı bölge barışına tehdit Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Kudüs

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki bazı yerleri "ilhak" planının bölge barışı için tehdit oluşturduğunu söyledi.

BM Koordinatörü Mladenov, İsrail'de düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada İsrail'i Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Filistin toprağı olan Ürdün Vadisi'ni ilhak planından vazgeçmesi için bir kez daha uyardı.

İlhakın uluslararası kanunlara göre yasak olduğuna vurgu yapan Mladenov, "İlhak büyük bir tehdittir. İsrail Yahudi yerleşim birimlerini ilhak ederse, bölgedeki barış beklentileri azalır." ifadesini kullandı.

Mladenov, "ilhak" planını uygulaması halinde İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesi olasılığının da azalacağına işaret ederek, "İlhakın, barış beklentilerine zarar verecek ve her tarafta radikalleşmeyi teşvik edecek yasal, siyasi ve güvenlikle ilgili başa çıkılması zor sonuçları olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

Netanyahu, koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi dün Mecliste yaptığı konuşmada Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etmenin vaktinin geldiği değerlendirmesini yapmıştı.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

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