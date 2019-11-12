Euro
6.38
Dolar
5.78
BIST 100
103,118.50
Altın
1,450.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM Koordinatörü Mladenov: Gazze'nin siyasi çözüme ihtiyacı var

BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov, Gazze'nin birlik ve güvenliği sağlayacak siyasi çözüme ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Safiye Karabacak   | 12.11.2019
BM Koordinatörü Mladenov: Gazze'nin siyasi çözüme ihtiyacı var

Gazze

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Hollanda tarafından finanse edilen güneş enerjisinden elektrik üretimi projesi kapsamında, Gazze'de 70 çiftliğe güneş paneli dağıtıldığını aktardı.

Mladenov ayrıca güneş paneli kurulan bir çiftliği ziyaretine ilişkin fotoğrafları da hesabında paylaştı.

Paylaşımında acil yardımların Gazze'deki gerginliğin tırmanmasına engel olabileceğini ifade eden Mladenov, Gazze'nin birlik ve güvenliği sağlayacak siyasi çözüme ihtiyacı olduğunu kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa medyasının Türkiye standartları: Yalan, çarpıtma, sansür
Suriye petrolü ABD'yi yasal çıkmaza götürüyor
ABD kendisiyle savaşıyor
Nil sorunu: Eski aktörler, yeni arabuluculuk girişimleri
Irak ve Lübnan'da mezhepçi/etnik siyaset tıkandı

Benzer haberler

'Gazze'nin siyasi çözüme ihtiyacı var'

'Gazze'nin siyasi çözüme ihtiyacı var'

Arafat'ın Gazze'deki evinde hatıraları yaşatılıyor

Suriyeli muhalifler Anayasa Komitesi toplantılarının ilk turundan memnun

İsrail askerleri Gazze Şeridi sınırında 38 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri Gazze Şeridi sınırında 38 Filistinliyi yaraladı
PKK'nın kirli yüzü uluslararası raporlarda

PKK'nın kirli yüzü uluslararası raporlarda
Suriye'de kayıp on binlerce kişinin akıbeti Cenevre'de gündeme taşındı

Suriye'de kayıp on binlerce kişinin akıbeti Cenevre'de gündeme taşındı