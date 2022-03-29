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Dünya

BM: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM barış gücü askerlerini taşıyan helikopter düştü

Birleşmiş Milletler (BM), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde barış gücü askerlerini taşıyan BM'ye ait bir helikopterin düştüğünü duyurdu.

Betül Yürük   | 29.03.2022
BM: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde BM barış gücü askerlerini taşıyan helikopter düştü

Birleşmiş Milletler

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Kongo'da 8 barış gücü askerini taşıyan helikopter ile bağlantılarının kesildiğini söyledi.

Helikopterdeki 6 askerin Pakistan, bir askerin Rusya, diğer askerin ise Sırbistan'dan olduğunu belirten Dujarric, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

BM barış gücü askerlerini taşıyan helikopterin son günlerde Kongo ordusu ve M23 olarak bilinen silahlı bir grup arasındaki çatışmaların yaşandığı Tshanzu bölgesinde keşfe çıktığını aktaran Dujarric, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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