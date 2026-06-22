Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Komitesi, İsrail'in, Gazze ve Batı Şeria dahil işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki insan hakları savunucularını engellemesi nedeniyle çocukların daha savunmasız durumda olduğunu bildirdi.

BM Komitesine göre, insan hakları savunucularının engellendiği Filistin'de çocuklar daha savunmasız Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Komitesi, İsrail'in, Gazze ve Batı Şeria dahil işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki insan hakları savunucularını engellemesi nedeniyle çocukların daha savunmasız durumda olduğunu bildirdi.

Komite, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İnsan hakları savunucuları ve insani yardım kuruluşlarının, Gazze ve Batı Şeria da dahil işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki çalışmalarını durdurmaya veya azaltmaya zorlanması nedeniyle Filistinli çocuklar giderek daha fazla savunmasız kalıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in insan hakları savunucularını ve diğer sivil toplum kuruluşlarını "terörist" olarak etiketleme yönündeki son baskıcı taktiklerinin en sert şekilde kınandığı açıklamada, bu taktiklerin askeri baskınlar, seyahat yasakları, kişisel mali yaptırımlar, tutuklama tehditleri, kayıtların imha edilmesi ve hatta çalışmalarını destekleyen ortaklara karşı ikincil yaptırım tehditleriyle birleştiği vurgulandı.

Açıklamada, "Sahada çocukları destekleyen kuruluşların, sürekli taciz, tehdit, yasaklar, yaptırımlar ve itibarlarına yönelik saldırılar nedeniyle faaliyetlerini durdurmak veya kısıtlamak zorunda kalmalarından derin endişe duyuyoruz. Bu kuruluşlar, 30 yılı aşkın süredir İsrail askeri mahkemeleri dahil Filistinli çocukların savunulmasında ve İsrail güçlerinin, Filistinli çocuklara karşı işlediği ağır ihlallerin belgelenmesinde hayati rol oynadı." ifadeleri kullanıldı.

İnsani yardım grupları ve çalışanları olmadan Filistinli çocukların daha az korunacağına işaret edilen açıklamada, bu durumda Filistinli çocuklara yönelik hak ihlallerinin cezasız kalma riskine karşı uyarı yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'i, Gazze ve Batı Şeria dahil işgal altındaki Filistin topraklarında, çocuk hakları savunucuları ve insani yardım kuruluşlarının karşılaştığı tüm kısıtlamaları ve engelleri derhal kaldırmaya ve çalışmalarını güvenli ve bağımsız şekilde yürütmelerine izin vermeye çağıyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Uluslararası topluma, "Filistinli insan hakları savunucularını hedef alan saldırılar ve baskılar nedeniyle İsrailli yetkilileri sorumlu tutmak için mevcut tüm araçları kullanma, Filistinli çocukların yaşamlarına ve haklarına öncelik verme" çağrısı yapıldı.