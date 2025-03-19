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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

BM komisyonuna göre Rus ve Ukraynalı askerler karşılıklı savaş suçu işledi

BM Bağımsız Uluslararası Ukrayna Soruşturma Komisyonu, "Her iki tarafının da insansız hava araçları kullanarak artık kendilerini savunamayacak durumda olan yaralı askerleri öldürdüğünü veya yaraladığını tespit ettik. Bu, bir savaş suçudur." dedi.

Muhammet İkbal Arslan  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
BM komisyonuna göre Rus ve Ukraynalı askerler karşılıklı savaş suçu işledi

CENEVRE

Birleşmiş Milletler (BM) Bağımsız Uluslararası Ukrayna Soruşturma Komisyonu, "(Rus ve Ukraynalı askerler) Silahlı çatışmanın her iki tarafının da insansız hava araçları kullanarak artık kendilerini savunamayacak durumda olan yaralı askerleri öldürdüğünü veya yaraladığını tespit ettik. Bu, bir savaş suçudur." ifadelerini kullandı.

Komisyon, BM İnsan Hakları Konseyinin 58. Oturumu kapsamında bir rapor yayımladı.

Raporda, Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'den bu yana devam eden savaş kapsamında Rus askerlerinin, sivil nüfusa karşı "yaygın ve sistematik bir şekilde işlediği zorla kaybetmelerin" insanlığa karşı suç teşkil ettiği kaydedildi.

Rus yetkililerin, Ukrayna'daki bölgelerin kontrolünü ele geçirdikleri tüm illerde çok sayıda sivili gözaltına aldığı bildirilen raporda, mağdurlar arasında askeri hedeflere tehdit olarak görülen kişiler ile memurlar ve gazetecilerin de olduğu bildirildi.

Her iki taraf da savaş suçu işledi

Raporda, gözaltına alınan Ukraynalıların işkence ve cinsel şiddete maruz kaldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Birçok kişi aylardır veya yıllardır kayıp. Bazıları öldü. Birçoğunun kaderi ve nerede olduğu bilinmiyor ve aileleri acı dolu bir belirsizlik içinde. Silahlı çatışmanın her iki tarafının da insansız hava araçları kullanarak artık kendilerini savunamayacak durumda olan yaralı askerleri öldürdüğünü veya yaraladığını tespit ettik. Bu, bir savaş suçudur. Rapor ayrıca Ukrayna yetkililerinin Rus yetkililerle işbirliği yapmakla suçladıkları kişilere karşı işlediği bazı insan hakları hukuku ihlallerini de açıklıyor."

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle birçok mağdurun ciddi ihlallere ve suçlara katlandığı kaydedilen raporda, barış süreçlerinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunan her türlü hesap verebilirliğin önemine işaret edildi.

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