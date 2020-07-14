BM, Katar’a karşı uygulanan havayolu blokajına ilişkin davada 'yargı yetkisi' itirazlarını reddetti
BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Katar’a karşı uygulanan havayolu blokajına ilişkin davada Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin 'yargı yetkisi' itirazlarını reddetti.
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Birleşmiş Milletler'in (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Katar’a karşı uygulanan havayolu blokajına ilişkin davada Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin 'yargı yetkisi' itirazlarını reddetti.
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