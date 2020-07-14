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İçişleri Bakanı Soylu, Artvin’in Yusufeli ilçesinde selde hayatını kaybeden vatandaşlar için düzenlenen cenaze törenine katılıyor
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Dünya

BM, Katar’a karşı uygulanan havayolu blokajına ilişkin davada 'yargı yetkisi' itirazlarını reddetti

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Katar’a karşı uygulanan havayolu blokajına ilişkin davada Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin 'yargı yetkisi' itirazlarını reddetti.

Selman Aksünger   | 14.07.2020
BM, Katar’a karşı uygulanan havayolu blokajına ilişkin davada 'yargı yetkisi' itirazlarını reddetti

Belgium

Birleşmiş Milletler'in (BM) yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Katar’a karşı uygulanan havayolu blokajına ilişkin davada Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin 'yargı yetkisi' itirazlarını reddetti.

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