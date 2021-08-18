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Dünya

BM: Kanarya Adaları'na giden teknedeki arıza sonucu 2 hafta denizde mahsur kalan 47 yolcu öldü

Birleşmiş Milletler, Kuzey Afrika'nın Atlantik kıyılarından Kanarya Adaları'na giden bir teknedeki motor arızası sonucu denizde yaklaşık iki hafta boyunca susuz ve gıdasız kalan 47 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bayram Altuğ   | 18.08.2021
BM: Kanarya Adaları'na giden teknedeki arıza sonucu 2 hafta denizde mahsur kalan 47 yolcu öldü

Cenevre

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan ortak yazılı açıklamada, 3 Ağustos'ta 3'ü çocuk 54 kişiyi taşıyan bir teknenin Kuzey Afrika'nın Atlantik kıyılarından hareket ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Kanarya Adaları'na gitmekte olan teknede, denizde 2 gün seyrettikten sonra motor arızası meydana geldiği ve yolcuların yaklaşık iki hafta boyunca yiyecek ve su olmadan mahsur kaldığı kaydedildi.

Teknenin, 16 Ağustos'ta Moritanya sahil güvenliği tarafından bulunduğunda sadece 7 kişinin hayatta olduğu belirtilen açıklamada, 47 yolcunun ise yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Açıklamada, durumu ağır olan 4 kişinin Moritanya'nın kuzeyindeki Nouadhibou kentinde hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

10 gün önce aynı rotada 40 kişinin daha hayatını kaybettiği anımsatılan açıklamada, "Kanarya Adaları'na giden gemilerin sayısı arttıkça, ölümlerin sayısı da artıyor. Bu yılın ocak ayı itibarıyla 350'den fazla insan öldü, 8 binden fazla mülteci ve göçmen bu deniz yolunu kullanarak İspanya'ya ulaştı." bilgisi paylaşıldı.


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