BM, İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmesini memnuniyetle karşılıyor
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Seif Magango, İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmelerini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
Cenevre
Magango, 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak görüşmelere ilişkin AA muhabirinin sorusunu yazılı yanıtladı.
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, silahlı çatışma durumlarını kalıcı bir şekilde çözmek için gerçek diyaloğun öneminde ısrarcı olduğunu hatırlatan Magango, "Ukrayna ile ilgili olarak da uluslararası hukuka saygı temelinde adil, sürdürülebilir ve kapsamlı bir barışa ulaşma yolunda ilk adım olarak, derhal ve koşulsuz bir ateşkes arayışında anlamlı çabaları memnuniyetle karşılarız." değerlendirmesinde bulundu.
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Çin ve Brezilya'dan, Rusya ile Ukrayna arasında barış müzakerelerine destek
Çin ve Brezilya, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerini desteklediklerini bildirdi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Pekin'de yaptıkları görüşmenin ardından Ukrayna krizi hakkında ortak açıklama yayınladı.
Açıklamada, iki ülke, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da barış müzakerelerine başlama teklifini memnuniyetle karşıladıkları, Rusya ve Ukrayna'nın en kısa zamanda doğrudan diyaloğa başlamasını umduklarını belirterek, bunun çatışmayı sona erdirmenin tek yolu olduğunu vurguladı.
Ukrayna krizinin kökeninde yatan sorunlara çözüm bulmanın, adil, kalıcı ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına ulaşabilmenin nihai yolu olduğuna işaret edilen açıklamada, "Çin ve Brezilya, her iki taraftan gelen diyaloğu başlatmaya yönelik sinyalleri olumlu değerlendiriyor ve tarafların verimli müzakerelere başlamalarını, siyasi çözüme yönelik daha fazla mutabakat inşa etmelerini ve tüm tarafların makul kaygılarına yanıt vermelerini umuyor." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Çin ve Brezilya'nın Mayıs 2024'te Ukrayna krizinin çözümü için yaptığı öneriler içinde taraflara diyaloğun devamını sağlayacak koşulları yaratma çağrısı yaptığı, aynı yılın eylül ayında Birleşmiş Milletler'de Küresel Güney ülkelerini bir araya getiren "Barışın Dostları" grubunun öncülük ettiği hatırlatılarak, iki ülkenin krizin çözümüne destek için olumlu çabaları sürdürmeye hazır olduğu belirtildi.
Hindistan
Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmelerini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
Bakanlık Sözcüsü Jaiswal, yaptığı basın açıklamasında, İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan Rusya-Ukrayna görüşmelerini değerlendirdi.
Jaiswal, "Rusya ve Ukrayna arasında yapılacağı duyurulan doğrudan görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. Görüşmeler, her iki tarafın da endişelerini diyalog ve diplomasi yoluyla gidermesi için fırsat sunuyor." ifadesini kullandı.
Sözcü Jaiswal, Yeni Delhi yönetiminin, Rusya ile Ukrayna arasında kalıcı ve erken barışın sağlanabilmesi için "samimi ve yapıcı" diyalog kurulmasını savunduğunu aktardı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, basına yaptığı açıklamada, Ukrayna ile barış müzakerelerine 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlamayı teklif etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşmeler için platform sağlamasını isteyeceğini bildirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump da İstanbul'daki görüşmelerden olumlu sonuç çıkacağına inandığını belirterek, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." demişti.
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