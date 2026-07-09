OCHA'nın yayımladığı verilere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen 5 bin 336 organize saldırı, Batı Şeria'daki Filistinli toplulukları benzeri görülmemiş zorunlu göç dalgasıyla karşı karşıya bıraktı.

BM: İsraillilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere organize saldırıları benzeri görülmemiş zorunlu göçe yol açtı OCHA'nın yayımladığı verilere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen 5 bin 336 organize saldırı, Batı Şeria'daki Filistinli toplulukları benzeri görülmemiş zorunlu göç dalgasıyla karşı karşıya bıraktı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından hazırlanan güncel saha raporu, bölgedeki şiddet sarmalının ulaştığı yıkıcı bilançoyu ve Filistinli toplulukların karşı karşıya kaldığı zorunlu göç dalgasını tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

Sahadan alınan koordinat ve verilerle desteklenen rapor, özellikle kritik bölgelerde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskısının planlı şekilde bölgeyi Filistinlilerden arındırma politikasına dönüştüğünü gösteriyor.

OCHA'nın paylaştığı verilere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ocak 2023 ile Nisan 2026 arasındaki dönemi kapsayan süreçte can kaybı, yaralanma veya doğrudan mülk hasarıyla sonuçlanan 5 bin 336 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırılar neticesinde 36’sı doğrudan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 17’si İsrail güçleri ve 11’i ise her iki grubun müdahalesiyle olmak üzere toplam 64 Filistinli hayatını kaybetti.

Aynı dönemde yaralanan Filistinlilerin sayısı 5 bin 173’e ulaşırken, bu yaralanmaların büyük bir kısmı İsrail güvenlik güçlerinin müdahaleleri sırasında yaşandı.

İsraillilerin taciz ve saldırıları her geçen yıl katlanarak arttı

Şiddet olaylarının yıllara göre dağılımı incelendiğinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden kaynaklanan taciz ve saldırıların her geçen yıl katlanarak arttığı görülüyor.

2023 yılında 1291 olarak kaydedilen saldırı sayısı, 2024'te 1449'u bulurken, 2025 yılında ise 1835'e yükselerek zirve noktasına ulaştı.

2026'nın ilk dört aylık döneminde dahi 761 yeni saldırının raporlanması, bölgedeki tehlikeli gidişatın kesintisiz bir şekilde sürdüğünü kanıtlıyor.

Zorunlu göç

Fiziksel şiddet ve sistematik yıldırma politikaları, Batı Şeria genelinde benzeri görülmemiş bir zorunlu göç hareketini de beraberinde getirdi.

OCHA verileri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddet eylemlerinin yanı sıra İsrail ordusunun kurduğu askeri kontrol noktaları, ilan ettiği yasaklı tatbikat alanları ve Utanç Duvarı gibi fiziki engeller yüzünden 5 bin 900’den fazla Filistinlinin yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldığını belgeliyor.

Bölgedeki Filistinli toplulukların genel durumuna bakıldığında, saldırılardan etkilenen köylerin ve yerleşimlerin yüzde 38’inin tamamen haritadan silindiği ve göç ettiği, yüzde 62’sinin ise kısmi olarak yerinden edildiği görülüyor.

Özellikle 2026'nın ilk dört ayında yerinden edilenlerin sayısının 1986 kişiyle rekor seviyeye ulaşması krizin derinliğini artırıyor.

Ramallah, Nablus ve El Halil en çok hedef alınan bölgeler

Saldırıların coğrafi haritası çıkarıldığında, Batı Şeria'nın Ramallah, Nablus ve El Halil kentlerinin en yoğun hedef alınan bölgeler olması dikkati çekiyor.

Ramallah, 1352 saldırı ve buna bağlı 1828 yerinden edilme vakasıyla listenin başında yer alırken, onu 1226 saldırıyla Nablus ve 935 saldırıyla El Halil takip ediyor.

Eriha bölgesi ise 195 saldırıya maruz kalmasına rağmen maruz kaldığı stratejik baskı nedeniyle 920 kişinin yerinden edilmesine yol açarak göç oranında ikinci sıraya yerleşmiş durumda.

77 bin zeytin ağacı ve fidanı yakıldı

BM raporunda yer alan veriler, şiddetin sadece insani boyutla sınırlı kalmayıp Filistinlilerin ekonomik varlıklarını ve geçim kaynaklarını da baltaladığını gösteriyor.

Üç yılı aşkın sürede Filistinli çiftçilere ait yaklaşık 77 bin zeytin ağacı ve fidanı Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından kesildi ya da yakıldı; sivil halka ait 2 bin 400’den fazla araç ise kullanılamaz hale getirildi.

Harita analizleri, Oslo Anlaşması’na göre İsrail’in tam kontrolünde bulunan C Bölgesi'ndeki askeri atış alanları, daimi kontrol noktaları ve Ekim 2023 sonrasında hızla inşa edilen yeni yasa dışı ileri karakolların, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetine korunaklı bir lojistik zemin hazırladığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ciddi bir artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, söz konusu tarihten bu yana Batı Şeria'da 1179 Filistinli hayatını kaybetti, 12 binden fazla kişi yaralandı. İsrail güçlerinin düzenlediği operasyonlarda yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alınırken, 33 bin kişi ise yerinden edildi.